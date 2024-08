UNTERM STRICH – DIE KULTURWOCHE Kunst, Knarren, Knabbereien

Wer in nächster Zeit Werke von Auguste Rodin besichtigen möchte, muss nicht unbedingt nach Paris fahren. Ein Trip nach Shanghai tut es auch. Eine chinesische Sammlerin lässt dort nämlich die Kunst des französischen Bildhauers (1840 bis 1917) auferstehen. Sie soll dafür Bronzenachgüsse bekannter Rodin-Plastiken im Wert von 20 Millionen Euro in Auftrag gegeben haben. Das Rodin-Kunstzentrum wird am 27. Dezember eröffnet. Die Franzosen legen übrigens Wert auf die Feststellung, dass es sich dabei um keine Zweigstelle, sondern um eine private Institution handelt, die in Zusammenarbeit mit dem Pariser Rodin-Museum entstanden sei. Das von der chinesischen Sammlerin Wu Jing initiierte Zentrum wird im ehemaligen, für rund 50 Millionen Euro errichteten französischen Pavillon der Weltausstellung von 2010 den Betrieb aufnehmen. Die Franzosen haben aufgrund der von Rodin geerbten Abgussformen das Recht, originale Bronzeausgaben von ihm in limitierter Auflage herzustellen. Zu ihrer Entstehungszeit lösten die Skulpturen Rodins Skandale aus, heute gilt er als Wegbereiter der Moderne. Tja, so ändern sich die Zeiten.