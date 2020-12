Kulturwoche : Verdammt noch mal, komm endlich ins Bett!

In großer Erregung und unter Verwendung von Kraftausdrücken heftig auf jemanden oder etwas schimpfen“ – das ist die Wörterbucherklärung von Fluchen. Und das will gelernt sein. Natürlich reicht es manchen Menschen aus, immer das Gleiche zu sagen, rufen oder brüllen, wenn sie sich mit dem Hammer auf den Finger hauen, die Meißner Blumenvase zerdeppern oder mit dem Auto gegen das Garagentor fahren.

Wer freilich etwas einfallsreicher seinem Ärger Ausdruck verleihen will, dem sei eine Netflix-Serie ans Herz gelegt, in der Oscarpreisträger Nicolas Cage (56) sich übers Fluchen auslässt. In der sechsteiligen Doku-Reihe soll es um die Geschichte von Schimpfwörtern und deren Gebrauch in der Popkultur gehen. In jeder Episode von „History of Swear Words“ (Geschichte der Schimpfwörter) sind Interviews mit Historikern, Entertainern und Experten zu einem Schimpfwort geplant. Auf der Liste stehen Begriffe wie „fuck“, „shit“ und „damn“; Ausdrücke, bei denen im amerikanischen Fernsehen längst der Piepton erklungen wäre. Einen Vorgeschmack gibt es in einem Netflix-Trailer, in dem Cage eine Minute lang über das Wort „pussy“ philosophiert, während er auf eine Leinwand malt. „Es kann auch eine Katze sein“, sagt er zum Schluss.