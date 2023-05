Unterm Strich – Die Kulturwoche Beatles, Broadway, Bartgeier

Blame it on Corona! Jetzt steigt die Sause also vom 30. Juni bis zum 1. Juli. Rund 4000 erwartete Zuschauer können in mehreren Clubs auf und an der Reeperbahn sowie in der Laeiszhalle in Nostalgie schwimmen. Den Kern des Festivals bilden die „Come Together Milestones“. Diese bestehen unter anderem aus Tribute- und Allstar-Bands, einem Jazz-Trio oder einer Indie-Gruppe, die die Songs der Beatles neu interpretieren, sagte Festivaldirektor Arne Buss. Das Erbe der britischen Band solle ins Hier und Jetzt übertragen werden, versprechen die Veranstalter. Ob sich dabei echtes Beatles-Feeling einstellt, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall sei das Festival „eine Liebeserklärung an die Beatles“.