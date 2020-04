Die Kulturwoche : Kreativ vorm Weltuntergang

Ich bin froh, dass ich mal richtig schlecht spielen kann.“ Das sagt die britisch-japanische Pianistin Mitsuko Uchida, die normalerweise genau das nicht zu tun bemüht ist. Aber da sie derzeit nur im heimischem Wohnzimmer auftritt, kümmert es weder Publikum noch Kritiker.

Ihr Kollege Michael Tilson Thomas, Chefdirigent des San Francisco Symphony Orchestra, komponiert derweil einen fröhlichen Song, der auf einem Duett basiert, das er als Fünfjähriger mit seinem Vater zu singen pflegte. Das Einzige, was ihm noch fehlt, sind die Worte. Es soll ein bisschen wie „Home on the Range“ werden (kennen Sie doch, oder? Hier, Sie haben ja jetzt Zeit, zum Mitsingen: „Oh, give me a home where the buffalo roam / Where the deer and the antelope play / Where seldom is heard a discouraging word / And the skies are not cloudy all day …“)