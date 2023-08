Unterm Strich – Die Kulturwoche Zerstörerische Würmer und sture Eifeler

Nicht so transzendental und global umfassend, aber immerhin in Bayern. Und globaler, jedenfalls nach der Auffassung einiger Bewohner des Bundeslandes, geht es ja wohl kaum. Im Land der Bayern, genauer gesagt in Bamberg, sorgt derzeit der Gemeine Nagekäfer dafür – auch Holzwurm und von Spezialisten Anobium punctatum genannt –, dass ein paar Tage lang die Gottesdienste im Dom ausfallen müssen. Die Maßnahme sei erforderlich, da an zwei spätmittelalterlichen Schnitzaltären ein Befall von eben jenen Holzwürmern festgestellt wurde. Durch ihre Bohrgänge können diese Käfer große Schäden an Kunstobjekten und Holzkonstruktionen anrichten. Dass sich die Würmer in Gotteshäusern wohlfühlen, liegt laut Erzbistum an deren feuchtem und kühlem Klima – und möglicherweise auch daran, dass sie dort immer weniger durch Publikum gestört werden. Jetzt aber fallen die Kammerjäger – oder nennt man sie in diesem Fall Kirchenjäger? – ein und rücken den Krabblern mit Gas zu Leibe (nebenbei bemerkt: Jährlich müssen etwa 200 bis 300 Kirchen zum Kulturguterhalt „begast” werden). Wenn die Viecher dann erst mal beduselt aus den selbst gegrabenen Holzgängen taumeln und tot zu Boden fallen, kommen die Ventilatoren zum Einsatz, um sämtliche giftigen Rückstände rauszupusten. So viel Aufhebens musste man damals um die Schlange nicht machen. Die konnte noch umweltfreundlich entsorgt werden, nachdem sie zum Verzehr von einem Golden Delicious oder einer Rubinette (da sind sich die Gelehrten noch uneins) aufgefordert hatte.