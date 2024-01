Debatte um Rathaus-Standort in Traben-Trarbach oder Kröv Bitte offen kommunizieren!

Die Fusion der Verbandsgemeinden Traben-Trarbach und Kröv-Bausendorf ist bereits zehn Jahre her und erst jetzt liegt ein Gutachten vor, das sich mit dem Rathausstandort beschäftigt. Schon dieser lange Zeitraum mag den ein oder anderen verwundern.

Und eine Entscheidung ist damit noch lange nicht gefällt: Es ist erst einmal nur ein Stück Papier, auf Grundlage dessen nun weiter diskutiert wird. Um kein Vertrauen zu verspielen, sollte sowohl die Vorstellung des Gutachtens als auch die Diskussion darüber öffentlich geschehen. Ansonsten droht die Gefahr, Vertrauen zu verspielen — und das schon gleich zu Beginn des Prozesses.

Schließlich ist das Thema emotionsgeladen, könnte einen Keil zwischen Kröv und Traben-Trarbach treiben und gegebenenfalls hohe Kosten verursachen. Information und Debatte in nicht-öffentliche Sitzungen zu verlegen, würde die Frage aufwerfen, was der Ausschuss und der Rat denn zu verbergen hätten. Diesen Fauxpas darf sich die VG auf keinen Fall leisten.