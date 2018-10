später lesen NAtur Vielfältige Esskastanie FOTO: TV / Kathrin Hofmeister FOTO: TV / Kathrin Hofmeister Teilen

Twittern

Teilen



Verkörpert der Baum des Jahres Heimat? Wer in den Wäldern an der Mosel die heranreifenden Kesten sieht, könnte es denken. Doch mit der Esskastanie verhält es sich ähnlich wie mit den Zugezogenen in einem Eifeldorf. Von Kathrin Hofmeister