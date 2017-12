später lesen Kolumne Vize-Jupp Auf zur Texit-Abstimmung! Teilen

Twittern

Teilen



Texit? Was soll das denn sein? Ganz einfach: Das ist Brexit oder Grexit auf gut Trierisch. Morgen, Sonntag, entscheiden die Trierer Bürger über die Zukunft der Tankstelle in der Ostallee. Tanke und möglicher Exit ergibt Texit.Ich werde an dieser Stelle keine Wahlwerbung machen, weder für noch gegen den Verbleib. Und ich verrate auch nicht, wo ich mein Kreuzchen hinsetze.

Roland Morgen Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage: neu laden

Wieviel ist = ? Verschicken zum Autorenprofil schließen