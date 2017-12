später lesen Kolumne Die Wahrheit zu den wilden Grünen FOTO: Werhan, Michael / TV FOTO: Werhan, Michael / TV Teilen

Meine Bärbel mag die Grünen und Tiere. Zebras sind ihre absoluten Lieblinge. Überall bei uns im Haus stehen die Viecher rum: in Plüsch, in Plastik, auf Papier. Als Fellmuster auf Bärbels Blusen hängen sie sogar in unserem Kleiderschrank!!! Na ja, was sag ich. Wenn die Frauen älter werden, mustern sie sich immer wilder. Und dann die Grünen! Wenn sie was von Cem Özdemir oder Dominik Heinrich in der Zeitung liest, fangen ihre Augen zu leuchten an, und ihre Wangen werden rot. Es ist wieder soweit.