Vinyl der Woche: Drums and Wires – XTC : Die Viel-zu-unerfolgreichen

Serie Diese Woche benötigen wir für die Kolumne Vinyl der Woche etwas Hilfe. Eifel-Reporter Fritz-Peter Linden hilft bei der Frage: Wieso waren XTC nie wirklich kommerziell erfolgreich?

Ich bin nicht oft ratlos. Die meisten Dinge, die ich nicht weiß, kann ich mittlerweile problemlos im Internet nachlesen. Lassen wir grundsätzlich unerklärliche Dinge (wie die Ungerechtigkeit eines derart schrecklichen Hochwassers, das Existenzen von wundervollen Menschen zerstört) außen vor, dann bleiben nur noch gaaaaanz wenige Fakten übrig, bei denen ich überfragt bin. Gut, dass ich Journalist geworden bin. Denn selbst, wenn ich die Antwort nicht kenne – einer meiner Kollegen kann helfen. Den altbekannten Vorwurf an die Medien, man habe in solchen Situationen „plötzlich immer einen Experten zur Hand“ können wir in diesem Fall nutzen. Meine Damen und Herren, darf ich den Mann vorstellen, der keiner Vorstellung benötigt? Hier kommt XTC -Experte Fritz-Peter Linden mit der Antwort auf die Frage: „Warum waren diese Jungs nie wirklich kommerziell erfolgreich?“

Wie könnte ich einem Experten widersprechen? Tatsächlich erreichen XTC 1979 mit ihrer Single Making Plans for Nigel einen gewissen Erfolg. Platz 17 der britischen Charts. Das zugehörige Album Drums and Wires erreicht immerhin Platz 34 in selbigen. Doch ihre Musik ist schon damals viel mehr. Viel besser. Viel zu unerfolgreich. Astreiner Pop, fluffig und graziös (wenn das Adjektive sind, die man auf Musik anwenden kann – aber es fühlt sich nunmal so an). Schwer zu beschreiben, leicht zu mögen. Vielleicht nicht beim ersten Hören. Aber Runde zwei oder drei der XTC-Platte gefällt fast zwangsläufig.