HINGUCKER – DIE WEIDE Zeit aus Licht und Schatten

Da lohnt es sich, genau hinzugucken. Wo an den felsigen Steilhängen des Moseltals Sonnenuhren die Sonnenzeit anzeigen, reifen die Trauben edler Weine. Die berühmteste Weinlage, die wie die Uhr heißt, die an ihrem Hang nach der Sonne geht, ist die „Wehlener Sonnenuhr“. Aber auch gleich nebenan am Zeltinger Hang stellt sich im Schattenwurf der Sonnenuhr die Zeit dar.