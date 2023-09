Meinung Vorbildliches Engagement

In der Region Trier ist Saarburgs barrierearme Achse von einem Ende der Stadt zum andern und noch dazu von einer Anhöhe zur anderen einzigartig. Erstaunlich, was diese doch recht kleine Kommune (7600 Einwohner) mit Bürgermeister Jürgen Dixius an der Spitze mit Hilfe von Fördergeldern alles auf den Weg gebracht hat. Sie bindet den Bahnhof barrierefrei an die Stadt an, anstatt zu warten, bis die Bahn das macht. Sie ermöglicht gehbehinderten Menschen den Zugang zu Attraktionen wie der Burg und der Sesselbahn und kreiert auf dem Warsberg mit dem barrierefreien Wanderweg einen neuen Anziehungspunkt, zusätzlich zur Aussicht. Sie schafft mit dem Kirtel neue fußläufige Verbindungen mit Parkcharakter. Beim Neubaugebiet Saarburg-Terrassen werden barrierefreie Verbindungen und viel Grün bei gleichzeitiger Reduktion des Autoverkehrs von Anfang an mitgeplant. Das ist vorbildlich. Denn Barrierefreiheit ist kein Luxus. Rollstuhl-, Rollator- und Radfahrer profitieren ebenso davon, wie Kinderwagenschiebende und Reisende mit schweren Koffern. Für die meisten Menschen ist sie zumindest vorübergehend hilfreich, andere sind dauerhaft darauf angewiesen. Und selbst wenn nicht alle Lösungen optimal und komplett barrierefrei sind, das Engagement lohnt, wenn es auch nur einen Teil der Betroffenen erreicht. Schön wäre es, wenn dieser innovative Geist auch beim künftigen Verkehrskonzept zu spüren wäre.