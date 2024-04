Kolumne Hauptsache gesund! Sturz und Fraktur

Ein Viertel dieser Frakturen sind an Oberschenkel, Hüfte und Becken lokalisiert und betreffen in der Mehrzahl Frauen. Korrespondierend dazu sind die Daten zur Sturzhäufigkeit, nach denen über 40 Prozent der Älteren jährlich stürzen und in zwei Prozent dabei eine Hüftfraktur erleiden. Diese zählen zu den gravierendsten sturzbedingten Frakturen mit einer hohen Komplikationsrate. Etwa ein Viertel bis ein Drittel der Patienten mit einer Hüftfraktur stirbt innerhalb von zwölf Monaten.