Kommentar für Abschaffung der Staatsleistungen Warum das Land kein Steuergeld mehr an die Kirchen zahlen sollte

1,2 Milliarden Euro als einmalige Belastung klingen viel. Der reine Blick darauf ist aber seit Jahren eine Fehlkalkulation. Denn je länger das Land an den Staatsleistungen festhält, desto mehr wird der Steuerzahler am Ende für die Kirchen gezahlt haben. Knapp 20 Jahre weitere jährliche Zahlungen würden bereits ausreichen, um den Einmalbetrag zu übertreffen. Wie so häufig in der Politik schreckt die Landesregierung aber vor einer generationengerechten Lösung zurück. Nach dem Motto: Bloß nicht im Haushalt meiner Regierung, während meiner Amtszeit.