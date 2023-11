Zur Sperrung der B53 Ein unglücklicher Termin

h.jansen@volksfreund.de Es gibt in Trier viele Straßen, die in schlechtem Zustand sind. Der gewöhnliche Autofahrer käme wohl nicht auf die Idee, die B 53 zwischen den beiden Stadtteilen Pallien und Biewer zu den schlimmsten Buckelpisten zu zählen. Beim Landesbetrieb Mobilität gibt es Experten, die das anders sehen. Auf deren Urteilsvermögen muss man vertrauen. Wenn also aus Sicht des LBM saniert werden muss, dann muss eben saniert werden.