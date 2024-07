HINGUCKER – DIE SEEROSEN IM MEERFELDER MAAR Die Seerosen vom Meerfelder Maar: Geheimnisvolle Schöne im Teich

Mit ihrer zauberhaften Schönheit haben Seerosen seit jeher neben Naturfreunden auch Künstler aller Art fasziniert. Dabei hat die Sache mit dem Zauber mehr als nur anschauliche Gründe. Der antiken griechischen Sage nach, verbirgt sich in der Seerose eine Frauengestalt. Eine Nymphe soll sich danach sterblich in den altgriechischen Helden Herakles verliebt haben. Da ihre Liebe nicht erwidert wurde, starb sie an gebrochenem Herzen. Göttin Aphrodite, zuständig für die Liebe, rührte das Liebesleid derart, dass sie die Unglückliche in eine Seerose verwandelte. Von jener Nymphe hat die Teichpflanze ihren botanischen Namen Nymphaea erhalten.