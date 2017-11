später lesen Kolumne Tee in der Pyramide oder im Tütchen? Teilen

In der kalten Jahreszeit wärmt ein leckerer Tee von innen und außen. Äußerst praktisch sind die kleinen Teebeutel – einfach heißes Wasser drauf, ziehen lassen, fertig. In neuer Gestalt erobern sie seit einiger Zeit die Regale: der Teebeutel als Pyramide. Die glatten, glänzenden Tütchen kommen sehr edel daher. Doch können sie auch geschmacklich mehr als der herkömmliche Teebeutel? Ihr Aussehen überzeugt schon einmal - ganz nach dem Motto: Das Auge trinkt mit. In der Regel enthalten die Pyramiden größere Teeblätter, somit auch mehr ätherische Öle. Diese sorgen für besonders feine Teenoten. Die kleineren Blätter der herkömmlichen Beutelchen sind dafür ergiebiger und in Geschmack und Farbe intensiv. Das Material der Papierbeutel stammt meist aus der Bananenstaude Abacá, deren Fasern als besonders reißfest gelten.