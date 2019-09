Telefonaktion : Wenn die Füße schmerzen

Trier Heute von 17 bis 19 Uhr TV-Telefonaktion mit Ärzten.

Bereits mit dem ersten Schritt sind unsere Füße starken Belastungen ausgesetzt. Denn auf sie wirkt eine Kraft, die dem Zwei- bis Dreifachen des Körpergewichts entspricht. Und wer Sport treibt und sich viel bewegt, nimmt seine Füße noch mehr in Anspruch. Was grundsätzlich gesund ist, kann auch zu Überlastungserscheinungen führen. Bereiten die Füße lange Zeit Schmerzen, sollte ein Arzt hinzugezogen werden. Wenn Sie Fragen zum Thema „Sportmedizin und Fußschmerzen“ haben, können Sie heute von 17 bis 19 Uhr persönlich mit Ärzten am Telefon sprechen. Für Sie am TV-Lesertelefon: