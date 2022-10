Kommentar : Wenn sich Politiker als Ratgeber aufspielen

Meinung Düsseldorf Analyse Tipps zur Lebensführung in Krisenzeiten kommen neuerdings gerne von Politikern. Das mag gut gemeint sein, geht aber über ihre eigentliche Aufgabe hinaus.

In unsicheren Zeiten des Krieges, der Inflation und unabsehbarer Preissteigerungen mag es den Befragten im Zweifel besser erscheinen, Antworten auf sämtliche Fragen geben zu können, statt Fragen offen zu lassen. Nahbarkeit spielt sicher ebenfalls eine Rolle: Volksvertreter wollen verstanden werden, aber vor allem Verständnis suggerieren. Gerade wenn es wie zuletzt etwa in Sachen Gaspreisbremse innerhalb der Ampelkoalition immer wieder knirscht.

Stabilität und Sicherheit sind in komplexen Zeiten eine gefragte Währung, und die kann eben auch einmal darin bestehen, einfache Lösungen anzubieten: kürzer duschen, weniger heizen, oder stets Kerzen für den Stromausfall parat haben, wie Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in dieser Woche riet.

Die Pandemie löste in besonderem Maße bei etlichen Politikern den Reflex aus, Menschen Hilfestellungen geben zu wollen: Von Heimwerktipps gegen Langeweile bis hin zu Maskenbastelanleitungen war im Internet vieles zu finden, für manchen zu viel. Von oberster Stelle verwies im Corona-Winter gar Kanzlerin Angela Merkel mit Blick auf die zu lüftenden Klassenzimmer: „Man muss sich vielleicht wirklich noch etwas Wärmeres zum Anziehen mitbringen.“ Und ergänzte: „Vielleicht macht man auch mal ´ne kleine Kniebeuge oder so oder klatscht in die Hände, damit man ein bisschen warm wird.“

Ratschläge von Volksvertretern sind oft wohlwollend, vorausschauend oder zumindest für den Moment gedacht. Warum sie dennoch oft die Grenze des Übergriffigen, Bevormundenden überschreiten? Das liegt auch daran, wie und in welchem Kontext sie erteilt werden. Jedes Wort kann da das Zünglein an der Waage sein – zwischen sollten, müssten, könnten liegen so einige Interpretationsspielräume für Befindlichkeiten. Von sich auf andere zu schließen, kann statt Nähe oft ein Gefälle erzeugen, so dass die Bürger sich von oben herab behandelt fühlen.