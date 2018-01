später lesen Garten Wie der Glücksklee das neue Jahr übersteht FOTO: Kathrin Hofmeister / TV FOTO: Kathrin Hofmeister / TV Teilen

Diesmal will ich den Glücksklee von Silvester durch den Sommer bringen. Wäre doch schade, er hätte mal wieder Pech und würde in der warmen Raumluft verkümmern. Schließlich besitzt die vierblättrige Symbolpflanze nicht nur dekorative Blätter sondern auch eine attraktive Blüte. Damit sich die rosafarbenen Blütchen im Sommer zeigen, muss man jetzt tätig werden: Anders als der Rotblättrige Sauerklee für die helle Fensterbank ist Glücksklee keine Zimmerpflanze. Da die Knollenpflanze usprünglich aus Mexiko stammt, eignet sie sich aber ebenso wenig für die ganzjährige Draußenkultur. Deshalb wird sie als erstes in einen größeren Topf umgepflanzt. Dann stellt man sie in einen hellen, kühlen, aber frostfreien Raum und gießt gerade so viel, dass die Erde nicht austrocknet. Mitte Mai kann der Glücksklee ins Freie. Von Kathrin Hofmeister