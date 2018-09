Besser doch nach Wittlich!

So, jetzt kommen König Willem und Maxima also tatsächlich nach Bernkastel-Kues während ihres Besuchs in Rheinland-Pfalz. Habe ich ja gleich gesagt.

Was ich allerdings vermisse, so als Zwischenstopp und offizielles Ziel: Wittlich. Denn eigentlich war doch alles so schön geplant von mir. Eine Grachtenfahrt auf der Lieser, ein bisschen Käse, ein bisschen (reinen) Wittlicher Wein dazu, und dann die Schönheit unserer Stadt genießen, mit mir als Reisebegleiter. Eine offizielle Einladung habe ich zwar noch nicht, aber das wird schon klappen. Zur Not kann ich da ja mal anrufen, wenn Wilma mich lässt. Mault immer, das sei viel zu teuer und so, so ein Anruf ins Ausland. Der wahre Grund ist aber, dass sie eifersüchtig auf Maxima ist, weil die immer so gut aussieht. Mir geht’s dabei aber nicht um Maxima. Ich will lieber mit Willem einen trinken, ob er jetzt Pils trinkt und ich Wein ist mir dabei egal.