Wilbert : Die Gartenschau muss nach Wittlich

Habt Ihr das auch gelesen, jetzt wollen die Moselaner doch tatsächlich die Landesgartenschau 2026 ausrichten! Und das auch noch im Doppelpack: Bernkastel-Kues zusammen mit Traben-Trarbach. Aber mal ehrlich: die Landesgartenschau an die Mosel?

So langsam verstehe ich auch, warum dort ständig gebuddelt und gebaggert wird. Erst am Burgbergtunnel, dann an der Schottstraße, und jetzt ist die Cusanusstraße fällig. Solche Großbaustellen will man ja nicht in der Stadt haben, wenn Milljunen Gäste kommen.