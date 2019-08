Kolumne : Die einen oben und die anderen unten

Eine Wand und ein Balkon aus Cortenstahl? Wie ich diese Woche in der Zeitung gelesen habe, soll so etwas die alte Treppe hoch zum Schlossplatz ersetzen. Cortenstahl?

Ich bin ja eigentlich ganz gut informiert, aber „Cortenstahl“ ist mir dann doch nicht so geläufig. Meine Wilma aber, die wusste direkt, was das ist. Rostiger Stahl, hat sie mir erklärt. So wie neben der Synagoge, da ist es auch ganz schön rostig. Woher meine Wilma das weiß? Sie ist eine gute Gärtnerin. Und hat diesen Cortenstahl um ihr Beet gemacht, weil das Schnecken abhalten soll. Aha! Aber ob es soviel Schnecken in der Wittlicher Innenstadt gibt? Und vor allem, was wollen die alle am Schlossplatz? Da gibt es doch nichts zu beißen. Für mich sieht so ein „Cortenstahl“ auf jeden Fall aus wie vom Schrottplatz. Aber es ist halt total modern, hat Wilma gesagt. So wie Waschbeton in den 1970er-Jahren der letzte Schrei war.