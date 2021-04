Kolumne Wilbert : Corona hat ja auch was Gutes

Mein Freund Paul ist manchmal etwas sonderbar. Jetzt hat er behauptet, dass er mit Tieren sprechen kann. Also nicht so wie beim sprechenden Hund im Loriot-Sketch, wo der Wauwau nicht viel mehr als „Ohooohoooohooooh....“ hervorbringt.

Das hat mich natürlich neugierig gemacht. Denn ich habe mich schon oft gefragt, was diese pelzigen Mitbewohner so alles zu erzählen hätten. Und da Paul keine eigenen Tiere hat, hat er, das behauptet er zumindest, eine Straßenumfrage gemacht. So wie der TV das auch manchmal macht, wenn wildfremde Menschen in der Fußgängerzone erzählen sollen, was sie an Corona besonders doof finden.