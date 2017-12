später lesen Wilbert Es gibt keinen Schnee in Wittlich FOTO: TV FOTO: TV Teilen

Wir Wittlicher sind Sonnenkinder, das steht ja schon lange fest. Und dass das wirklich der Fall ist, zeigte die Wetterlage am Freitagmorgen. Während in diesem größten Dorf der Eifel namens Trier zeitweise der Verkehr wegen des Schneefalls lahmgelegt war, hatten wir in Wittlich – genau, Sonne!