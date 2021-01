Wilbert : Fontäne statt Freibad

Also, ich muss sagen, mein schönster Moment diese Woche hat sich in Amerika abgespielt. Als Joe Biden ins Weiße Haus einzog. Schon eindrucksvoll.

Also, wir in Wittlich haben ja auch einiges getan an unserem Weißen Haus, dem Stadthaus, das bald Rathaus heißen soll. Ganz schick der neue Eingang, groß, man wird von einem Mitarbeiter der Verwaltung empfangen und eingewiesen in die neuen Begebenheiten. Bald sollen auch die ersten Mitarbeiter ins Erdgeschoss in ihre neuen Büros ziehen. Dann geht es ruckzuck mit Ausweis & Co. Und den ersten offiziellen Termin gab es ja auch schon, als Minister Lewentz ein paar Millionen fürs neue Schwimmbad vorbeigebracht hat. Vielleicht muss er die aber auch wieder abholen kommen, wenn das Bad doch anders gebaut werden soll. Dann ist aber auch das (nicht ganz günstige) Wasserspiel vor dem Rathaus fertig, zur Not können die Kinder dann da baden und spielen.