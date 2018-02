später lesen Kolumne Wilbert Gekommen, um zu bleiben FOTO: Werhan, Michael / TV FOTO: Werhan, Michael / TV Teilen

Seit Wochen steht er jetzt untätig herum, brusthoch und grau: der Hochwasserschutz am Platz an der Lieser in Wittlich. Man könnte fast meinen, er soll gar nicht mehr abgebaut werden. Also, ich habe mich ja schon an den Anblick gewöhnt. Ich finde, jetzt kann man ihn auch gleich stehen lassen und ins Stadtbild integrieren. Vielleicht mit Graffiti verschönern, ein bisschen urbanen Charme nach Wittlich bringen? Am Bundeswettbewerb „Unser Hochwasserschutz soll schöner werden“ teilnehmen? Ihn als Sichtschutz für einen FKK-Strand an der Lieser benutzen?