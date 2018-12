Das Jahr ist zu Ende! Ein großartiges Jahr, das beste Jahr seit Beginn der Wittlicher Geschichte. Ja wirklich, es war phantastisch. Es gibt ja Leute, sehr unfaire Leute, die behaupten, dass drüben in den USA alles viel großartiger ist.

Phh, Fakenews, sehr unfaire Leute, die das behaupten. Hat man dort drüben ein so phantastisches Klo in der Innenstadt, einfach großartig ist das. Sollte jemand auf die Idee kommen, uns ein anderes Klo hier zu verkaufen, dann werden wir Strafzölle erheben, hohe Strafzölle. Oder die Säubrennerkirmes! Gibt es so etwas Großartiges mit so vielen Schweinen irgendwo sonst auf der Welt? Nein, nirgends sonst gibt es so ein großartiges Fest. Dazu kommt die wunderschöne Neugestaltung des Lieserufers, das großartigste Flussufer überhaupt. Alle anderen Flussufer sind shitholes, Dreckslöcher, dagegen.

Aber das kommende Jahr wird noch großartiger werden. Ein phantastisches Kino soll gebaut werden, das größte Kino überhaupt, in dem die besten Filme gezeigt werden, erstklassige Filme über diese phantastische Stadt Wittlich mit ihren großartigen Menschen und tollen Ereignissen.

Puhh, gerade hat mir Wilma mal kräftig auf den Hinterkopf geschlagen. Ich soll aufhören, so einen Mist zu reden. Na gut. Also wünsche ich nur ein gutes und frohes neues Jahr, kein großartiges, phantastisches... Sie wissen schon!