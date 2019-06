Kolumne : Immer schön cool bleiben

Nächste Woche kommt sie – die tierische Hitze aus Afrika. Die Wetterfrösche bieten derzeit alles auf, um auf das Unvermeidliche hinzuweisen: Glutofen Deutschland, mörderische Hitzewelle rollt an und so weiter…

Was bleibt mir da noch übrig? Ich sage: cool bleiben. Also noch bisschen mehr (Wasser) trinken, noch bisschen mehr Hängematte unter schattigen Bäumen, noch weniger ärgern und noch weniger an den Weltuntergang glauben.