Kolumne Wilbert : Keine Wahl, ich werde König!

Maju, ich kann Ihnen erzählen, fast 30 Minuten war ich am Sonntag in der Wahlkabine, um meine gefühlt 100 000 Kreuzchen zu machen. Hier ein X, da ein X, da wurden es drei in einer Reihe – und dann musste ich den ganzen Kläddaradätsch ja auch noch zusammenzählen, nicht dass mir da ein Kreuz zu viel irgendwo hingerutscht ist.

Ehrlich gesagt würde es mich da nicht wundern, wenn die ehrenamtlichen Wahlhelfer da beim Zählen durcheinander gekommen wären. Immerhin hatten sie vor dem Auszählmarathon, der bestimmt sechs bis acht Stunden gedauert hat, schon einen halben Tag lang Schicht gemacht im Wahllokal, Zettel rausgegeben, Namen abgehakt.