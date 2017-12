später lesen Kolumne Der Bürgermeister und das neue Jahr FOTO: Werhan, Michael / TV FOTO: Werhan, Michael / TV Teilen

Twittern

Teilen



Meine Wilma liest ja gerne Horoskope. Und jetzt zum Jahresende vor allem die, die alles für 2018 voraussagen. Natürlich erzählt sie mir dann immer direkt, was die Sterne (angeblich) verheißen. So soll ich auf meine Gesundheit achten und nicht so oft in der Kneipe versacken. Paahh, wer’s glaubt.