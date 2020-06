Wilbert : Schwimmen nach Stundenplan

Foto: TV/Werhan, Michael

Es hat ein bisschen was von Schule, das Schwimmen in den Freibädern. Bei der Anmeldung in meinem wunderbaren Vitelliusbad muss ich genau anklicken, wann ich das Bad nutzen will.

Und wenn die Zeit abgelaufen ist, muss ich raus.

Und vorher muss ich im Internet bei der Anmeldung (anders geht’s nicht zurzeit) alle Angaben machen zu meiner Person, dabei kennt mich hier in Wittlich nun wirklich jeder! Meine Wilma dachte schon, das sei für ein Gewinnspiel und sie könne einen dicken Preis abräumen, wenn sie ihre Adresse und Telefonnummer angibt. Ehrlich gesagt hat sie vermutet, dass der Bademeister hinter ihr her ist und sie deshalb ihre Telefonnummer angeben muss, aber sagen sie nicht, dass sei das von mir haben. Nicht, dass es noch rauskommt.