Kolumne Wilbert : Shopping Queen statt Kirmeswein

Wilbert. Foto: TV

Also, ich weiß nicht, aber da hätte sich der Fernsehsender Vox auch mal besser im Vorfeld informiert, wenn er mal so richtig Quote hätte machen wollen. Da sitze ich mit meiner Wilma am Montagnachmittag, zur besten Kirmesausgehzeit und bestem Kirmeswetter auf der Couch und gucke Fernsehen – ich wäre ja schon lange am Weinstand gewesen, aber Wilma musste natürlich noch Guido gucken, Guido Maria Kretschmer und seine Shopping-Queen, und da ich ein braver Ehemann bin, habe ich auf mein Wilmalein gewartet.

Wie wir da so sitzen und die Sendung schauen, da denke ich: Moment mal, ich hab doch noch gar nix getrunken?! Aber das da im Fernsehen, das ist doch unser Säubrenner-Wappen?!

Und gleich folgt schon die Auflösung von Kandidatin Christin: Ihr Göttergatte, der gute, ist Wittlicher, lebt jetzt auf Sylt und verwöhnt die Gäste als Koch. Mein Gott, der Ärmste, dachte ich mir. In Wittlich ist Kirmes, und er muss auf dieser Nordsee-Insel kochen. Ich bekam Tränen in die Augen bei dem Gedanken.