Stadt am See statt Stadt am Fluss

Also, wenn das so weiter geht mit der Trockenheit, dann jammern nicht nur die Bauern und Winzer, obwohl die dieses Mal ja wirklich Grund dazu haben, weil ihnen viel von der Ernte verloren geht.

Viel verloren gegangen ist aber in den beiden letzten Wochen auch in der Lieser. Die führt nämlich so wenig Wasser wie schon eeeeeewig nicht mehr. Und mit ewig meine ich nicht den Sommer 2017. Wenn das so weitergeht mit dem Regen, oder besser: mit ohne den Regen, dann mutiert die Lieser an der Brücke zur Altstadt in Wittlich zum See. Dann ist das Projekt Stadt am Fluss auch gestorben. Stattdessen können wir uns dann Wittlich am Liesersee nennen. Klingt eigentlich auch ganz gut, besser als Thalfang am Erbeskopf. Oder Bernkastel-Kues an der Mosel. Schön wäre auch Wittlich, die Perle am Liesersee. Könnte man sogar ein Lied drüber singen, so ähnlich wie ein Schloss am Wörthersee, am wunderschönen Wörthersee. Und ein Schloss hatten wir ja schließlich auch mal. Je mehr ich drüber nachdenke, desto besser gefällt mir das. Ich frage mal bei der Stadt nach, ob man die Lieser nicht irgendwie zu einem See an dieser Stelle stauen kann. Wenn die all’ meine guten Ideen hören, klappt das bestimmt. Bis dahin konzentriere ich mich aber erstmal auf die Kirmes in zwei Wochen. Mit saumäßigen Grüßen euer Wilbert.