Also, wenn Sie mich fragen, ich gehe ab sofort nur noch frisiert in den Stadtrat. Nicht, dass da irgendwann auch mal das ZDF auftaucht und dreht.

Warum? Neulich habe ich von meinem Trierer Kumpel Jupp erfahren, dass der Sender die Trierer Kommunalpolitiker um ihren OB gefilmt hat. Denn die haben jetzt IPads statt Papiervorlagen, um während der Ratssitzungen die Themen schneller parat zu haben, über die sie abstimmen müssen. Und das hat das ZDF als kleine Sensation hingestellt.

Nun, also wir hier in Wittlich, Wittlich-Land und im Kreistag kennen das ehrlich gesagt nicht anders. Hier auf dem platten Land ist das schon lange so. Ohne, dass das ZDF, RTL oder Sat1 jemals vorbei kam.

Aber wie heißt es so schön: Die einen sind gleich, die anderen sind gleicher.