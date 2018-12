Majuuu, so was habe ich im Wittlicher Stadtrat schon lange nicht mehr erlebt, und ich bin wirklich oft da – und das alleine mit den Ratsmitgliedern. Denn außer mir hören sich nur wenige Bürger das an.

Aber am Dienstag, da waren alle Stühle besetzt. Und alle wollten sie nur das eine: wissen, was mit dem Hotel in der Oberstadt los ist. Und dafür mussten sie lange bleiben, denn ausnahmsweise gab es einen regen Meinungsaustausch unter den Räten. Sonst waren immer die Mitteilungen von Bürgermeister Joachim Rodenkirch am Anfang jeder Sitzung der längste Tagesordnungspunkt. Aber vielleicht hat sich der eine oder andere auch gedacht, wenn schon mal so viele da sind, dann kann ich auch mal was sagen. Ist ja schließlich auch bald Wahl, in etwa fünf Monaten.

Allerdings gab es auch beim Tagesordnungspunkt der neuen Jugendherberge für Wittlich einige Wortmeldungen. Und da waren die meisten Zuhörer schon weg. Obwohl das ja auch irgendwie was mit Hotel zu tun hat. Aber wie heißt es immer. Versteh’ einer die Leut’!