später lesen Konzert Abendmesse wird verlegt Teilen

Twittern

Teilen



Aufgrund des Konzerts der „Gregorian Voices“ am Freitag, 5. April, 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) in Klausen findet die Herz-Jesu-Andacht (18.30 Uhr) und die Abendmesse (19 Uhr) anstelle in der Wallfahrtskirche Klausen ausnahmsweise in der Filialkirche in Pohlbach statt.