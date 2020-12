Kolumne Wilbert : Wann wird ich mal der Sommer?

Wilberts Traumberuf – ein analoger Youtuber!

Wenn ich mir heutzutage so die Berufswünsche der jungen Leute anschaue, da wird mir ganz anders. Nicht warm ums Herz, nicht kalt um die Ohren, und auch kalte Füße bekomme ich nicht. Nur Angst. Youtuber wollen viele von ihnen werden. Oder Influencer. Menschen, die andere via Internet dazu überreden, Dinge zu kaufen oder an Verlosungen teilzunehmen. Ich kann Ihnen sagen, das ist nicht meine Welt, auch wenn ich in Wittlich so etwas wie ein Steinzeit-Influencer bin. Einer, der analog, also im Gespräch, die Menschen überzeugt, etwas zu tun oder zu lassen.