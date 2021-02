Wilbert : Römischer Wein in Maßen?

Ach, mal einen Ausflug machen. Dem tristen Corona-Alltag entfliehen. Selbst Wilma hält mittlerweile zwei Meter Abstand zu mir. Um mich ein wenig aufzuheitern, wollte ich mal die römische Villa besuchen – mit dieser neuen App.

Ja, die Römer wussten zu leben. Manchmal blättere ich durch das römische Kochbuch aus Wilmas Küche und was ich da lese: Räucherschinken, Feigenleber mit Thymian und Saflorblüten oder ein Gericht mit dem herzhaften Namen „Terentinischer Wildschweinhüftschinken“. Wer möchte da nicht mal zugreifen? Und in vielen Rezepten auch die vielversprechende Angabe: „Wein in Maßen.“ In Maßen, naja, immerhin. Auch denke ich bei Rom an die römische Kleinstadt Pompeij und ihre lustigen Damen: Das älteste Gewerbe der Welt ist bis heute dort auf bunten Wandmalereien erhalten geblieben.