Kolumne : Soll der Wolf doch kommen!

Foto: TV/Werhan, Michael

Donnerwetter! Jetzt gibt es ja schon erste Wolf-Sichtungen bei uns in der Nähe. Da hat der „Billy“ – so haben sie den Wolf genannt – doch glatt schon Tiere in der Eifel gerissen. Bin mal gespannt, ob Billy sich auch mal in Wittlich zeigt.

In unserer Säubrennerstadt gibt es ja weiß Gott genug Schweinefleisch und das dürfte ihn anziehen. Aber was machen wir denn dann?

Na gut, eine Massenpanik wird in der Fußgängerzone nicht ausbrechen, denn am Abend ist es da ja eher ruhig, denn es gibt ja kaum noch Kneipen dort. Dann kann der Wolf ganz ungestört in der Dämmerung durch die Straßen streifen. Und genau das bringt mich auf eine Idee.