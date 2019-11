Kolumne Wilbert : Kühe statt Säue als Wahrzeichen?

Also, wenn Sie mich fragen: Die Bauern haben Recht, wenn sie mit Demos oder Feuern auf ihre Situation aufmerksam machen!

An dem Tag, als die Mahnfeuer der Landwirte in der Eifel und im Hunsrück gebrannt haben, hat in Wittlich nahe der L 141 etwas anderes auf die Landwirtschaft aufmerksam gemacht: eine riesige, aufblasbare Kuh. Das hat ein paar meiner Kumpel schon in helle Aufregung versetzt: Herbert war nicht davon abzubringen, dass die Kuh künftig die Sau als Wahrzeichen von Wittlich ablösen wird. Das sei ja wohl ein ganz klares Zeichen dafür gewesen.