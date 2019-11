Wilbert : Mehr Menschen in die Stadt

Die Zeiten für Wittlicher Hotels werden schlechter, habe ich gehört. Eigentlich unfassbar, weil unsere Stadt doch so schön ist. Okay, ein Kino gibt es nicht, soll aber gebaut werden.

Ein Super-Freibad haben wir hier, das soll zwar geschlossen werden, aber die Badegäste könnten dann ja alternativ ins Kino. Es gibt also Möglichkeiten. Trotzdem bleiben die Gäste aus. Und dann soll noch eine riesige Herberge gebaut werden. Wer soll da alles wohnen? Es müssen einfach mehr Leute in die Stadt. Ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht. Wie wäre es, wenn man die Säubrennerkirmes nicht nur einmal im Jahr feiert, sondern vier Mal oder noch öfter. Dann würden Menschen nach Wittlich strömen, die unseren guten Schweinebraten mögen und nach Genuss von gutem Wein in den Hotels ihr Haupt zum Schlafen betten. Oder wir machen hier auch wie im Hunsrück ein Traumschleifchen. Also so ein klitzekleines Wanderweglein.