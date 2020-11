Kolumne Wilbert : Litschis von der Lieser

Alles so schön bunt hier – dachte ich kürzlich, als in der Obst- und Gemüseabteilung des Supermarktes stand. Schön bunt und ganz schön fremd.

Ich konnte nur staunen, was es da so gibt: Karambole, Kumquat, Litschi, Nashi, Pitahaya, Guave, Kaki, Süßkartoffel, Maniok. Wilma schickt mich neuerdings immer öfter zum Einkaufen, damit ich mal vor die Tür komme. Sagt sie. Ich habe ja den Verdacht, dass sie mich loswerden will, damit sie in Ruhe mit ihren Freundinnen telefonieren kann, um über uns Männer zu lästern und Rezepte auszutauschen.