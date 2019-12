Kolumne Wilbert : Größer, kleiner, Wittlich

Nun gut, jetzt soll das neue Hotel in der Wittlicher Oberstadt kleiner werden als erwartet. Das wollten ja viele so, Proteste gab es ja genug. Bis das Hotel gebaut wird, wird aber ohnehin noch genug Zeit ins Land gehen.

Wenn es denn überhaupt was wird. Wäre nicht das erste Projekt, das auf der Strecke bleibt. Vielleicht sollte man aber einfach die an der Lieser geplante Jugendherberge, die ja mal vor einem Jahr Thema war hier in der Stadt, einfach in die Oberstadt verlegen und dafür auf das Hotel verzichten. Wäre ja auch eine Idee.