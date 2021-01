Wilbert : Gut behütet

Wilma verzweifelt mir so langsam zu Hause. Keine neue Kleidung (und die braucht sie dieses Mal wirklich, wenn sie weiter alleine zu Hause so viel futtert), und die Friseur sitzt trotz Drei-Wetter-Taft auch nicht mehr.

Ich sag Ihnen, man muss das Beste daraus machen. Dann wird das ein Trend, das mit der Mütze. Ich gehe mit gutem Beispiel voran und trage ab sofort immer eine. Ich bin mal gespannt, wer mitmacht. Ich kann mir schon vorstellen, wer bald eine französische Baskenmütze trägt und ganz elegant durch die Stadt damit schreitet, wer eine Steerstalker-Mütze à la Sherlock Holmes aufsitzen hat und damit Geheimnisse aufspüren will, wer mit Cowboy-Hut und lässigem Mantel den Unberührbaren spielt, wer mit einer Melone auf dem Haupt wie einst Charlie Chaplin, Dick und Doof oder Pan Tau die Menschen erheitern will, wer lässig wie Lindenberg mit dem Hut tief in der Stirn und der Sonnenbrille auf dem Kopf nirgendwo erkannt werden will und wer sich gar mit einem Zylinder auf die Straße traut. Ich wüsste da ein paar Kandidaten.