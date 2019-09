Wilbert : Guter Rat ist teuer

Wilbert. Foto: TV

Ich finde die Diskussion über einen Ortsbeirat in der Stadtmitte richtig gut. Wittlich braucht auch so etwas, auf jeden Fall. Schon rein so von der Mathematik her. Eine Stadt, die aus fünf Teilen, aber nur vier Ortsteilen besteht, das ist doch total unlogisch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Und überhaupt, die Wittlicher wollen auch was eigenes. Ich würde mich sogar als Ortsvorsteher zur Verfügung stellen. Dann könnten die (Kern-) Wittlicher immer mit ihren Sorgen zu mir kommen. Bei einem Glas Wein würden wir dann alle Probleme lösen.