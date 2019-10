Kolumne : Alte Männer an die Macht

Mitbestimmen und mitreden sollten sie. Sich einbringen sollten sie. Die Stadt voranbringen sollten sie. Ein Kino wollten sie. Mehr Shoppingtempel wollten sie. Mehr Partys wollten sie. Und jetzt ist alles vorbei.

Von den Seniorenvorstellungen im neuen Kino will ich gar nicht erst erzählen. Ich bin dafür, zu Beginn alle Edgar-Wallace-Filme zu zeigen, da bin ich ganz großer Fan von. Im Gegensatz zur Frauenquote, die braucht kein Mensch (oder besser: kein Mann). Nachher will Wilma auch noch in den Seniorenbeirat und mir geht’s wie zu Hause: Mehr als stiller Teilhaber ist nicht drin, die Damen reden so viel und so schnell, da bleibt für mich noch nicht mal Zeit zum Mitreden. Von Mitbestimmung will ich erst gar nicht mehr sprechen.