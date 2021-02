Kolumne Wilbert : Topflappen und Laubsägearbeiten

Also dieser Lockdown treibt schon sonderliche Blüten. Von dem ganzen Impf-Chaos will ich gar nicht reden, dann rege ich mich nur wieder auf.

Diesmal steht sie den halben Tag in der Küche und ist am Schnippeln und am Brutzeln. Aber keine Schnitzel oder so was Leckeres. Sie sagt, sie kümmert sich jetzt mal um unsere Ernährung: Wenig Kohlenhydrate, jede Menge Gemüse und Obst, viel Eiweiß, kein Alkohol. Angeblich, weil ich zu dick bin.