Kolumne Wilbert : Lieferservice am Lieserstrand

Wie ich es vermisse! Nein, nicht nur die Gespräche mit meinen Kumpels bei einem leckeren Gläschen Wittlicher Wein. Auch nicht die Atmosphäre in meiner Stammkneipe oder am Tresen jedes anderen Gasthauses.

Was ich dagegen gar nicht vermisse, ist in Urlaub zu fahren. Wir haben’s hier so schöööön, da bleib ich gern zu Hause am Lieserstrand. Und wenn ich dann doch mal Abwechslung brauche, weil Wilma mich wieder nervt, fahre ich halt in den Hunsrück. Soll ja ganz schön sein da, auch wenn ich dafür an der Mosel vorbei muss.