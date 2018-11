Mal kurz 29 Jahre älter als gedacht

Da haben die Pleiner mal grade so Geschichte geschrieben: Bei der Recherche zur neuen Ortschronik, die am Dienstag offiziell vorgestellt wird, hat sich herausgestellt, dass es den Ort nicht erst seit 1317 gibt, sondern schon seit 1288. Ganze 29 Jahre mehr.

Wenn ich mir da überlege, was passieren würde, wenn das bei so mancher Frau passieren würde, wenn so ein Forscher käme und sagt: „Tut mir leid, Frau Soundso, aber Ihren 30. Geburtstag müssen Sie verschieben. Oder besser: Den haben Sie verpasst, denn sie sind keine 29 Jahre alt, sondern bereits 58!“

Heidewitzka, da wäre der Teufel los.

Aber mal abgesehen von der bestimmt sehr lesenswerten Chronik und ihrer Vorstellung am Dienstag, ist das Dörfchen auch sonst eine Reise wert: Einer meiner Kumpel hat mir erzählt, dass es jetzt ein echtes, eigenes Pleiner Bierchen gibt. Gebraut von der Pleiner Biermanufaktur. Hört sich schon mal gut an. Und bestimmt schmeckt es auch so. Da werde ich mich bald mal auf Spurensuche begeben.